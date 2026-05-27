В Харьковской области российский ударный дрон атаковал бригаду энергетиков.

Об этом сообщили в Минэнерго.

Дрон атаковал энергетиков

В результате атаки вражеского БПЛА двое энергетиков получили ранения. Пострадавших доставили в больницу. Ими занимаются медики.

Кроме того, в результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

Восстановительные работы в населенных пунктах ведутся круглосуточно.

Утром 23 мая российский дрон атаковал служебный автомобиль патрульной полиции в городе Новгород-Северский Черниговской области.

10 мая российский дрон атаковал сотрудников экстренной службы ГСЧС в Никопольском районе Днепропетровской области. Ранения получил 23-летний водитель автомобиля ГСЧС.

2 мая российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне. В результате удара погибли сотрудник одного из коммунальных предприятий Херсонского городского совета и женщина.

3 апреля россияне обстреляли маршрутку в Херсоне. Ранения получили девять человек. В больницу доставили 19-летнюю девушку, трех женщин в возрасте 68, 50 и 43 лет, а также трех мужчин в возрасте 71, 63 и 51 года.

