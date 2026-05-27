В Одессе задержали агента российской военной разведки – завербованного иерея одного из храмов местной епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата), который скорректировал двойной удар по Одессе в марте 2024 года.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Задержание клирика УПЦ МП, корректировавшего ракетные удары по Одессе

По информации СБУ, тогда по координатам, предоставленным священнослужителем УПЦ МП, российские войска нанесли удар по рекреационной зоне Одессы двумя баллистическими ракетами Искандер-М.

Первая ракета поразила жилую застройку и другую гражданскую инфраструктуру областного центра. По мнению корректировщика огня, именно там могли находиться военные. Второй удар нанесли по этой же локации, когда на место прибыли экстренные службы.

После атаки агент доложил российской военной разведке о последствиях и залег на дно, чтобы его не смогли найти. Однако Служба безопасности Украины установила причастность иерея к корректировке обстрела Одессы и задержала его по месту жительства.

По данным следствия, клирик попал в поле зрения разведки РФ, когда публиковал прокремлевские комментарии в Telegram-каналах. После этого он обходил город, не снимая церковную рясу, чтобы отметить на Google Maps геолокации потенциальных целей.

Собранную информацию он передавал в чат-бот, который администрировал Сергей Лебедев (известный под псевдонимом Лохматый), скрывающийся в Донецке и работающий на российскую военную разведку, рассказали в СБУ.

По информации следствия, российский агент передавал координаты расположения сил и средств противовоздушной обороны ВСУ, которые обеспечивали защиту неба Одесской области во время ракетных атак России.

Также он предоставил армии РФ информацию об электроподстанции вблизи Одессы, а после удара по энергообъекту информировал российскую военную разведку о последствиях поражения.

В ходе обысков у священнослужителя изъяли смартфон, который он использовал для сбора разведданных и поддержания контактов с представителями разведки РФ. Ему было предъявлено подозрение в государственной измене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время корректировщик находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное тюремное заключение с конфискацией имущества.

