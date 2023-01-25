ЕСПЧ признал приемлемым дело Украины и Нидерландов против РФ: что это значит

Январь, 25 в 18:09

Европейский суд по правам человека объявил свое решение о приемлемости межгосударственного дела Украины и Нидерландов против России. Юридический фронт направлен против страны-агрессора РФ, которая начала полномасштабную войну.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, это первое дело об оккупации Востока Украины в 2014 году и еще одно судебное решение в привлечении РФ к международной правовой ответственности.

Стоит отметить, что дело касается административной практики нарушений Россией прав человека на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 2014 года, а также сбитого Boeing 777 рейса MH17.

Сейчас смотрят — Хорошие новости. Это решение поможет привлечь РФ к ответственности за оккупацию наших территорий, нарушение прав человека и другие преступления. И это далеко не единственное дело. Мы продолжим системно давить и добивать врага везде. Россияне заплатят за все, — отмечает руководитель Офиса президента. Суд признал приемлемость дела, добавляет глава Комитета по правовой политике Денис Маслов. Это значит: суд признает контроль России на Донбассе и определяет временные и территориальные границы оккупации;

начиная с 11 мая 2014 года, события на Донбассе подпадают под юрисдикцию суда;

ЕСПЧ перейдет к рассмотрению дела Украины и Нидерландов против России по существу. Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая отмечает, что решение Европейского суда по правам человека может стать оружием для дальнейших переговоров с РФ. По ее мнению, эти решения могут быть использованы для дипломатического давления на Россию, введения дополнительных санкций разного уровня, а также доказательства ответственности РФ за нарушения прав человека на временно оккупированных территориях Украины. Читайте Важные и своевременные решения: Зеленский поговорил с Шольцем после решения о предоставлении танков

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter