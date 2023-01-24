Январь, 24 в 16:08

Уже определен тип боевого самолета, который Украина может получить от западных союзников для борьбы против полномасштабной агрессии РФ.

Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он напомнил, что Украина просила партнеров предоставить многоцелевой самолет еще в начале полномасштабного вторжения войск РФ. Эту тему на разных площадках поднимало высшее военное руководство нашего государства и руководство Министерства обороны.

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Поэтому тема самолетов никогда не сходила с повестки дня.

– Без авиации, без надежного авиационного прикрытия очень тяжело вообще проводить какие-либо боевые действия, — отметил Игнат.

Он уточнил, что украинские военные летчики ездили в Соединенные Штаты на обучение. На это выделялись средства.

– Уже фактически определен тип самолета, который, вероятно, будет предоставлен Украине, и соответствующие сроки подготовки не только летного состава, но и авиационных инженеров. Это очень важная составляющая, без которой нельзя обойтись, — подчеркнул Игнат, не уточнив, о каком именно типе самолетов идет речь.

Он добавил, что важна и подготовка инфраструктуры для боевых самолетов западного образца. Министерство инфраструктуры Украины будет работать над подготовкой украинских военных аэродромов для приема такой техники.

– Всеми усилиями все делается для того, чтобы наша мечта перейти на этот самолет осуществилась как можно скорее, — заявил Игнат.

Он объяснил, что западные самолеты обладают широким спектром мощного, высокоточного, дальнобойного вооружения, которое может поражать цели на больших расстояниях. Речь идет о нанесении ударов как по воздушным, так и по наземным целям.

Это позволит существенно изменить ход боевых действий на фронте в Украине.

Как известно, во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины (в формате Рамштайн) 20 января президент Владимир Зеленский призвал союзников рассмотреть предоставление Украине истребителей F-16 на следующем, девятом заседании.

В Офисе президента предположили, что девятое заседание в формате Рамштайн, которое может состояться в феврале, будет именно авиационным. Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк заверил, что предоставление истребителей F-16 фактически разблокировано, но сейчас еще рано говорить о том, когда и сколько этих самолетов получит Украина.