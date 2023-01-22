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Создаст новую реальность: следующий Рамштайн будет авиационным — Сибига

Юля Захарченко, редактор ленты
Создаст новую реальность: следующий Рамштайн будет авиационным — Сибига
Фото: Генштаб ВСУ

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате Рамштайн) будет авиационным. Встреча министров стран запланирована на февраль 2023 года.

В эфире украинского телемарафона Единые новости заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига отметил, что последняя встреча создала новую реальность — заседание можно назвать бронетанковым.

— Этот Рамштайн создаст новую реальность. Я убежден, что мы можем его неофициально назвать бронетанковым. И президент озвучил, что следующий Рамштайн будет авиационный, — отмечает он.

Предыдущее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоялось 20 января. Западные союзники не смогли единогласно принять решение о поставках боевых танков Leopard 2 Украине.

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Однако министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что, кроме озвученной военной помощи Украине, некоторые пакеты согласовались за закрытыми дверями.

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