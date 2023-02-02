В Харьковской области российская армия готовится к разрушению дорожной инфраструктуры, минированию мостов, дамб и переездов в районе Тавильжанки Купянского района.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ за вечер 2 февраля 2023 года.

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На временно оккупированных территориях Донецкой области Россия готовится к скрытой мобилизации. В частности, в Горловке все бюджетные и коммунальные учреждения получили приказ от РФ подать в оккупационный военный комиссариат списки лиц, имеющих бронь.

Все эти люди будут рассматриваться специальными комиссиями врага с последующим призывом на военную службу в ряды российской армии, отмечают в Генштабе ВСУ.

В то же время авиация Сил обороны нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов. Украинские защитники уничтожили российский беспилотник типа Мерлин. А подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по трем районам сосредоточения живой силы и пункту управления врага.