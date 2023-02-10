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Обучение пилотов на самолетах НАТО: Кулеба намекнул, что Украина с Британией достигли конкретных договоренностей

Юля Захарченко, редактор ленты
Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Великобритания объявила обучение украинских пилотов на самолетах НАТО. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба намекнул, что у двух стран были конкретные договоренности о передаче воздушного транспорта Украине.

Об этом глава МИД рассказал ведущему телеканала ICTV Вадиму Карпяку в ответ на вопрос, были ли у Украины конкретные договоренности о поставках самолетов после визита президента Владимира Зеленского в Великобританию.

— На самом деле здесь была конкретика. Британия объявила, что будет предоставлять нам дальнобойные ракеты — это отличная новость на самом деле. Британия начинает учения украинских пилотов на самолетах НАТО. Перефразируя, как говорил классик: каких намеков вам еще не хватает, чтобы понять, куда все движется? Наступит день, когда появится релиз о модели и количестве самолетов, — анонсировал глава МИД Украины.

Кулеба отметил, что историчность визита украинской стороны в Великобританию заключается в том, что две страны выводят отношения на уровень братства по оружию, будущего мира и единства.

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— Мы за этот год войны приучили все страны читать конкретные релизы, где написано: 100 пушек, 50 танков, 100 тыс. снарядов. И каждый раз все ждут снова такой таблички. Но историчность визита не измеряется только табличками, — добавил он.

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