Украина может выиграть войну в течение года, если Запад предоставит истребители — Ходжес

Февраль, 10 в 23:40

Украина может выиграть войну против России в течение года, если Запад предоставит истребители. Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе, американский генерал Бен Ходжес.

По мнению военного, самолеты могут помочь получить относительно быструю победу Киева до конца 2023 года. Однако сейчас Украине для завершения войны может понадобиться до пяти лет, исходя из имеющегося уровня военной поддержки.

— Чем быстрее мы предоставим им возможность достичь решающего результата, тем быстрее это закончится, — сказал он.

Он сказал, что опасения по поводу проблем с обучением и совместимостью взлетно-посадочной полосы не делают невыполнимым способность ВСУ использовать самолеты. Он похвалил Великобританию за то, что она лидирует в предоставлении нескольких форм военной поддержки Украине.

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Американский генерал настаивает на том, что Киев должен вернуть Крым, чтобы сохранить международный порядок, основанный на правилах, и Устав ООН.

По его мнению, Россия не имеет возможности начать большое наращивание сил, несмотря на ее нынешние усилия осуществить значительное наступление.

— У них нет бронетехники, возможности прорыва, — сказал он, добавив, что текущая кампания не изменит общую оперативную обстановку в Украине.

Экс-командующий армией США в Европе отметил, что у Киева есть достаточно ресурсов, чтобы ограничить успех России. Однако, по его мнению, это все равно дорого будет стоить РФ с точки зрения потерь живой силы и боеприпасов.