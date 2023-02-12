Швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы более чем на $19 млрд

Февраль, 12 в 16:32

Швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на 17,6 млрд швейцарских франков (свыше $19 млрд).

Как сообщает издание Sonntagszeitung, эта сумма составляет более трети всех задекларированных российских активов в Швейцарии.

Только около 4 млрд франков приходится на россиян, которые находятся в санкционных списках.

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Еще 13,6 млрд — это средства Центробанка РФ и лиц, попавших под санкции других стран. В частности, в этот список вошел миллиардер Виктор Вексельберг.

Ранее Государственный секретариат экономики Швейцарии сообщал о блокировании российских активов на сумму 7,5 млрд франков и 15 объектов недвижимости.

По словам министра иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассиса, его страна поддерживает идею конфискации замороженных российских активов и использования их для восстановления Украины.