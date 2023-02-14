Самая худшая ситуация, но ВСУ отбивают атаки: генерал США о боях под Бахмутом

Февраль, 14 в 19:59

Неподалеку Бахмута россияне сейчас направили все силы, ресурсы и живую силу, чтобы продвинуться дальше на территории Украины. Однако воины Вооруженных сил Украины мощно отбивают вражеские атаки и штурмовые действия.

Об этом на онлайн-брифинге заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, комментируя ситуацию на Донбассе.

Он рассказал, что российские войска имеют огромные потери живой силы, ведь состояние подготовки солдат оставляет желать лучшего, однако у РФ есть еще много бойцов.

Сейчас смотрят

— Путин объявил мобилизацию, прибывают новые военнослужащие. Военных много, но у них не получается добиваться успеха, хотя война все равно продолжается. Это война на истощение, — объяснил американский генерал.

Однако линия фронта из Харьковской области по направлению к Херсонщине остается стабильной, а худшая ситуация наблюдается вблизи Бахмута. По мнению генерала США, трудно сказать, сколько это продлится, пока россияне не истощатся.