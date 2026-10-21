Украине стоит согласиться на мирное соглашение с Россией, ведь дальнейшее затягивание войны только ухудшит ситуацию.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Трамп о мирном соглашении между Украиной и Россией

Дональд Трамп призвал Украину согласиться на мирное соглашение с Россией, заявив, что отказ от договоренностей может иметь негативные последствия.

Сейчас смотрят

— Украина должна хотеть закончить эту войну. Зеленский должен хотеть закончить эту войну, и если он этого не хочет, я думаю, это приведет к очень плохим последствиям, — сказал американский президент.

Трамп объяснил свою позицию тем, что Россия, по его словам, располагает гораздо большими людскими ресурсами и продолжает захватывать украинские территории.

Он утверждает, что российские войска продвигаются вперед каждую неделю, тогда как у Украины нет таких же возможностей для пополнения армии.

Американский президент также заявил, что в прошлом месяце Россия и Украина вместе якобы потеряли 32 тыс. военных. При этом он не указал источники этих данных.

По словам Трампа, его беспокоят в первую очередь человеческие потери, а не непосредственное влияние войны на Соединенные Штаты.

— Если они не заключат соглашение, в конечном итоге, на мой взгляд, ситуация будет только ухудшаться, — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналистов, обязательно ли президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину находиться в одной комнате для подписания мирного соглашения, Трамп заявил, что в этом нет необходимости.

— Это зависит от обстоятельств. Им не обязательно находиться в одной комнате. Думаю, они могут сделать это и по-другому. Им сложно находиться в одной комнате, — пояснил президент США.

Он добавил, что для него не имеет значения, каким именно образом стороны достигнут договоренностей, если это позволит остановить гибель людей.

Трамп также в очередной раз заявил, что одним из главных препятствий для завершения войны считает личную неприязнь между Зеленским и Путиным.

— Ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским огромна. Думаю, это главная причина, почему они не смогли договориться, — сказал он.

Американский президент также выразил уверенность, что Украина могла договориться о завершении войны на более выгодных условиях еще два года назад.

По его словам, сейчас возможности для заключения соглашения могут быть хуже, чем раньше.

Кроме того, Трамп предположил, что европейские страны постепенно устают от финансовой поддержки Украины.

Ранее Дональд Трамп заявил о готовности провести трехстороннюю встречу с Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином.

При этом американский президент подчеркнул, что главной темой такого саммита хотел бы сделать не завершение войны в Украине, а сокращение ядерного оружия.

По данным Axios, встречу потенциально могут организовать в ноябре в Китае. Однако окончательных договоренностей о ее проведении пока нет.