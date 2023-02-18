Если Украина сломается, тогда Путин будет есть дальше все остальные государства — Зеленский
Российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на усталость международного сообщества, надеясь, что это приведет к уменьшению поддержки и сопротивления Украины.
Однако президент Владимир Зеленский не разделяет его точку зрения. Об этом он заявил на открытии Мюнхенской конференции по безопасности.
— Вы знаете, я в принципе не разделяю точки зрения президента Путина. Я понимаю риски. Я уверен, что большие риски действительно есть. И он рассчитывает на то, чтобы была вялотекущая помощь, поддержка. И здесь я говорю не только об оружии. Мы говорим о поддержке, финансовой, политической, на всех площадках, включая Организацию Объединенных Наций, на Африканском континенте.
По словам Зеленского, Путин пытается сломать Украину, а потом начать разрушать другие страны. По мнению президента, российский диктатор не остановится в случае захвата Украины, а сконцентрируется на других государствах.
— Если ты не являешься целым организмом, то будешь уставать. Есть много разных вопросов и вызовов: энергетические, инфляционные и другие. Он пытается объединить все эти вызовы и соединить с санкционной политикой государств. Но мы понимаем, что все это происходит именно потому, что он начал войну. Об этом не надо забывать. Не надо уставать повторять обществу и друг другу. Кто начал войну, почему он начал эту войну? Абсолютно понятно, что он не будет останавливаться Украиной. Если мы сломаемся, то он будет есть дальше все другие государства, — убежден Зеленский.