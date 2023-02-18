Если Украина сломается, тогда Путин будет есть дальше все остальные государства — Зеленский

Февраль, 17 в 22:10

Российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на усталость международного сообщества, надеясь, что это приведет к уменьшению поддержки и сопротивления Украины.

Однако президент Владимир Зеленский не разделяет его точку зрения. Об этом он заявил на открытии Мюнхенской конференции по безопасности.

— Вы знаете, я в принципе не разделяю точки зрения президента Путина. Я понимаю риски. Я уверен, что большие риски действительно есть. И он рассчитывает на то, чтобы была вялотекущая помощь, поддержка. И здесь я говорю не только об оружии. Мы говорим о поддержке, финансовой, политической, на всех площадках, включая Организацию Объединенных Наций, на Африканском континенте.

По словам Зеленского, Путин пытается сломать Украину, а потом начать разрушать другие страны. По мнению президента, российский диктатор не остановится в случае захвата Украины, а сконцентрируется на других государствах.

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