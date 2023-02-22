Февраль, 22 в 13:31

Представитель министерства иностранных дел Китая Вань Вэньбин прокомментировал подозрения в том, что Китай рассматривает возможность поставлять России оружие, которое та затем будет использовать в агрессивной войне против Украины.

– Соединенные Штаты и другие страны НАТО сейчас постоянно распространяют информацию о том, что Китай может поставлять оружие России, что является хитростью, которая была использована и раскрыта в начале “украинского кризиса”, – цитирует Вэньбина CNN.

Во время своего выступления он сказал, что призывает НАТО “прекратить порочить Китай необоснованными спекуляциями относительно Украины, отказаться от старого менталитета холодной войны об игре с нулевой суммой и блоковым противостоянием и прекратить разжигать конфронтацию”.

Кроме того, по его словам, США и другие страны НАТО – это “самый большой источник оружия на поле боя в Украине”.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай о серьезных последствиях, которые будет иметь передача оружия России.

Между тем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также заявил, что если Китай предоставит оружие стране-агрессору, то он “пересечет красную линию”.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что если Китай объединится с Россией, может начаться мировая война.