Февраль, 24 в 14:58

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) приняла решение о приостановлении членства России.

Члены FATF поддержали подобный шаг на пленарном заседании в пятницу, 24 февраля.

В организации решительно осудили захватническую войну РФ против Украины, а также выразили глубокие соболезнования украинцам по поводу гибели людей и значительных разрушений инфраструктуры. В заявлении вторжение РФ называется незаконным, неспровоцированным и необоснованным.

Сейчас смотрят

В FATF отметили, что признают резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, которая требует от РФ немедленно вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

В организации выразили обеспокоенность по поводу сообщений о торговле оружием между РФ и находящимися под санкциями ООН юрисдикциями, а также о злонамеренной кибердеятельности России.

– Действия РФ противоречат основным принципам FATF, направленным на содействие безопасности, надежности и целостности мировой финансовой системы. Они также являются грубым нарушением обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению… Учитывая это, FATF решила приостановить членство РФ, – подчеркивается в заявлении.

В организации уточнили, что за Россией сохраняются обязательства по внедрению стандартов FATF. Кроме того, РФ должна продолжать выполнять свои финансовые обязательства.

– РФ останется членом Глобальной сети как активный член Евразийской группы по отмыванию денег (EAG) и сохранит свои права как члена EAG… FATF продолжает призывать все юрисдикции оставаться бдительными по поводу угроз целостности, безопасности и защищенности международной финансовой системы, возникающих в результате войны РФ против Украины, – сказано в заявлении.

FATF обещает следить за ситуацией и рассматривать на своих пленарных заседаниях наличие оснований для отмены или изменения введенных против РФ ограничений.

В заседании, которое проходило в штаб-квартире FATF в Париже, приняли участие делегаты из более чем 200 юрисдикций.

Как известно, FATF – это межправительственный орган, занимающийся внедрением на международном уровне стандартов и мер по борьбе с отмыванием денег.

В июне 2022 года FATF прекратила участие РФ во всех руководящих органах и отстранила страну-агрессора от решений из-за полномасштабной войны против Украины.

Источник: FATF

Фото: FATF