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Суд в Беларуси заочно приговорил Тихановскую и еще четырех оппозиционеров к заключению

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Світлана Тихановська

Минский суд в Беларуси заочно вынес приговор экс-кандидату в президенты и лидеру оппозиции Светлане Тихановской.

Подконтрольная самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко инстанция вынесла ей приговор в виде 15 лет лишения свободы.

Ее обвинили в заговоре с целью свержения власти, создании и руководстве экстремистской группой, разжигании вражды и нанесении ущерба национальной безопасности.

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— 15 лет заключения. Так режим “вознаградил” мою работу за демократические изменения в Беларуси. Но сегодня я не думаю о своем приговоре. Я думаю о тысячах невинных людей, задержанных и приговоренных к реальным срокам заключения, — прокомментировала приговор оппозиционерка в Twitter.

Она добавила, что не остановится, пока не будет освобожден каждый такой заключенный.

Кроме Тихановской заочно был вынесен приговор еще четырем белорусским оппозиционерам, которые сейчас находятся за пределами своей страны. Речь идет о Павле Латушко, Марии Мороз, Ольге Ковальковой и Сергее Дылевском.

Правозащитники назвали обвинения против группы политически мотивированными и бессмысленными.

В декабре 2021 года Гомельский областной суд вынес приговор мужу оппозиционерки — Сергею Тихановскому. Ему назначили 18 лет колонии строгого режима.

Фото: пресс-офис Светланы Тихановской

Источник: Радио Свобода
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