Суд в Беларуси заочно приговорил Тихановскую и еще четырех оппозиционеров к заключению

Минский суд в Беларуси заочно вынес приговор экс-кандидату в президенты и лидеру оппозиции Светлане Тихановской.

Подконтрольная самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко инстанция вынесла ей приговор в виде 15 лет лишения свободы.

Ее обвинили в заговоре с целью свержения власти, создании и руководстве экстремистской группой, разжигании вражды и нанесении ущерба национальной безопасности.

Она добавила, что не остановится, пока не будет освобожден каждый такой заключенный.

15 years of prison.

This is how the regime “rewarded” my work for democratic changes in Belarus.

But today I don’t think about my own sentence. I think about thousands of innocents, detained & sentenced to real prison terms.

I won’t stop until each of them is released. pic.twitter.com/9kQREV0sgl

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) March 6, 2023