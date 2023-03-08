В Швейцарии четырех банкиров судят за помощь “кошельку Путина” перевести миллионы

Март, 08 в 21:20

Четверо банкиров предстали перед швейцарским судом по обвинению в том, что они не проверили должным образом счета, открытые на имя российского виолончелиста, связанного с диктатором Владимиром Путиным.

Газета The Guardian пишет, что когда-то эти мужчины занимали руководящие должности в швейцарском филиале российского Газпромбанка.

По данным следствия, они помогали Сергею Ролдугину — близкому другу диктатора, которого называют “кошельком Путина” — перевести миллионы через швейцарские банковские счета без надлежащих проверок. Из этих четырех: трое — россияне и один швейцарец.

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Как сообщается, Ролдугин, крестный отец старшей дочери Путина Марии, поместил $50 млн на швейцарских счетах между 2014 и 2016 годами, не предоставив никакого достоверного объяснения, откуда эти деньги взялись. Он также якобы планировал перекачивать на швейцарские счета более $10 млн в год через сложную сеть подставных компаний.

Швейцарские прокуроры заявили в суде, что банкиры не сделали достаточно для того, чтобы установить личность настоящего бенефициарного владельца средств.

Ролдугин был официально назван владельцем двух счетов, открытых в Газпромбанке Швейцарии в 2014 году. Однако не было никаких доказательств, подтверждающих источник происхождения средств Ролдугина. Он — виолончелист и дирижер, а еще раньше заявлял в интервью New York Times, что “не был бизнесменом и уж точно не был миллионером”.

— Все доказательства противоречат тому, что Сергей Ролдугин является настоящим владельцем активов, — заявил в суде прокурор Ян Гофман.

В обвинительном заключении говорится: Хорошо известно, что… Путин официально имеет доход всего 100 тыс. швейцарских франков и не является богатым, но на самом деле владеет огромными активами, которыми управляют приближенные к нему лица… Задекларированные активы в целом никоим образом не были похожи на собственные активы Ролдугина.

Ранее Путин заявлял, что Ролдугин — его друг, гениальный музыкант и благотворитель, который честно заработал деньги на миноритарной доле в российской компании.

Сам Кремль ранее отвергал предположения, что средства Ролдугина связаны с Путиным, называя такие заявления “путинофобией”. Там заявляли, что финансы Путина являются предметом публичного обсуждения, поскольку он якобы регулярно декларирует свои активы и зарплату перед российскими избирателями. В то же время, вероятная роль Ролдугина как “кошелька” Путина была раскрыта в 2016 году в Panama Papers.