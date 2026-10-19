Корецкий: РФ повредила более 1 млн. кв. м складов, ущерб достиг более $7 млрд
- Прямые убытки украинского бизнеса от российских атак достигли $7,7 млрд.
- Из-за ударов бизнес вынужден изменять логистические маршруты, что увеличивает расходы.
- Правительство разрабатывает новые программы поддержки бизнеса.
В этом году российская армия нанесла украинскому бизнесу прямой ущерб на $7,7 млрд. И эта цифра продолжает расти.
Об этом в интервью BBC Украина рассказал премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Ущерб бизнесу от атак РФ
По его словам, россияне уничтожили или повредили более 1 млн. кв. метров складов, производственных и логистических помещений.
— Поэтому бизнес переориентируется и огромная благодарность ему за эту устойчивость, за то, что находятся решения. Да, эти решения сложны, да, где-то логистическое плечо увеличивается, становится дороже, но страна живет и продукция все равно на полках магазинов, — сказал глава правительства.
Корецкий заверил, что власти делятся с бизнесом всеми разведданными и информацией о российских ударах.
На вопрос о упреках в правительстве, что рассредоточением продукции со складов, их релокацией государство начало заниматься только после вражеских ударов по таким объектам, Корецкий ответил следующее:
Большую часть помощи мы можем сделать. Однако все в конце сводится к компенсациям, к “дайте дополнительные средства”, “рефинансируйте” и т.д. Но денег на все будет недостаточно. И мы каждый раз исходим из новых обстоятельств, придумываем новые программы, предлагаем что-то, добавил он.
В ходе атаки на Луцк 14 октября сгорел склад европейских товаров ЕвроГур.
16 сентября в результате российской атаки на Киев полностью выгорел склад Фундации Елены Зеленской в Киеве.
28 августа в Киевской области уничтожен склад, где хранились тиражи украинских книжных сетей Readeat и Book.ua, а также многих отечественных издательств.