В этом году российская армия нанесла украинскому бизнесу прямой ущерб на $7,7 млрд. И эта цифра продолжает расти.

Об этом в интервью BBC Украина рассказал премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Ущерб бизнесу от атак РФ

По его словам, россияне уничтожили или повредили более 1 млн. кв. метров складов, производственных и логистических помещений.

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— Поэтому бизнес переориентируется и огромная благодарность ему за эту устойчивость, за то, что находятся решения. Да, эти решения сложны, да, где-то логистическое плечо увеличивается, становится дороже, но страна живет и продукция все равно на полках магазинов, — сказал глава правительства.

Корецкий заверил, что власти делятся с бизнесом всеми разведданными и информацией о российских ударах.

На вопрос о упреках в правительстве, что рассредоточением продукции со складов, их релокацией государство начало заниматься только после вражеских ударов по таким объектам, Корецкий ответил следующее:

Большую часть помощи мы можем сделать. Однако все в конце сводится к компенсациям, к “дайте дополнительные средства”, “рефинансируйте” и т.д. Но денег на все будет недостаточно. И мы каждый раз исходим из новых обстоятельств, придумываем новые программы, предлагаем что-то, добавил он.

В ходе атаки на Луцк 14 октября сгорел склад европейских товаров ЕвроГур.

16 сентября в результате российской атаки на Киев полностью выгорел склад Фундации Елены Зеленской в ​​Киеве.

28 августа в Киевской области уничтожен склад, где хранились тиражи украинских книжных сетей Readeat и Book.ua, а также многих отечественных издательств.

Источник : BBC Україна

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