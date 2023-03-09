СМИ назвали страны, которые блокируют санкции против российской атомной энергетики

Март, 09 в 13:41

Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции в отношении российской атомной энергетики, которые включают компанию Росатом.

Об этом сообщает польское издание PAP со ссылкой на собственные источники.

Для принятия санкций против Росатома требуется единогласное согласие всех 27 государств-членов Европейского Союза.

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— Крупнейшим сторонником сотрудничества с Росатомом в атомной энергетике является Франция. Самые громкие — венгры, которые, когда речь идет о санкциях в отношении Росатома, ссылаются на национальную безопасность. Болгария также говорит об обеспокоенности относительно безопасности поставок (ядерного топлива, — Ред.), — цитирует польское агентство источник в ЕС.

Собеседник издания отмечает, что санкции против российской атомной энергетики — основное требование Украины.

Отмечается, что в ЕС доходит информация о том, что Росатом из-за того, что на него не распространяется ни один из десяти пакетов санкций ЕС, почувствовал себя “защищенным” и начал расширять свою деятельность на другие сектора.

Источник: PAP