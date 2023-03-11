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Я хочу поехать в Киев, если смогу посетить и Москву: Папа Римский о возможной поездке в Украину

Юля Захарченко, редактор ленты
Папа Римський Франциск
Фото: Depositphotos

Папа Римский Франциск объявил о готовности посетить Украину, однако лишь при условии, что после этого обязательно посетит Москву.

Об этом он заявил в интервью газете La Nacion. По его словам, он посетит либо две страны, либо не поедет на территорию ни одного из двух государств.

— Я желаю поехать в Киев. Я хочу поехать в Киев. Но при условии, что поеду в Москву. Я посещу или оба места, или ни одного, — заявил он.

Епископ Римский отметил, что пока он не может посетить Москву, однако он не считает, что это совсем невозможно. Он выразил надежду, что визит удастся организовать, но пока обещаний нет.

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По его словам, он также предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Ватикан для аудиенции.

— Он отложил ее после начала бомбардировок и сказал, что не отменяет ее, а откладывает до момента, когда сможет путешествовать за границу, — рассказал Папа Римский.

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Источник: La Nacion

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