В результате утренней атаки на Запорожье российским беспилотником ранения получил один человек.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Атака на Запорожье 6 августа: что известно

Перед тем как прогремели взрывы в Запорожье, Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников в направлении города.

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По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, российский беспилотник попал в район жилой застройки областного центра. В результате атаки на Запорожье сегодня, 6 августа, ранения получили двое людей. Это 52-летний мужчина и 51-летняя женщина. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, российские войска нанесли удар корректируемыми авиабомбами по селу Юлиевка Запорожского района.

По предварительным данным, под завалами разрушенного дома может находиться 84-летний мужчина. На месте продолжается поисково-спасательная операция.

Информация о последствиях российских ударов уточняется.

На местах работают экстренные службы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 625-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

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