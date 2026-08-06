Атака на Запорожье 6 августа: российский дрон попал в жилой район, есть раненые
В результате утренней атаки на Запорожье российским беспилотником ранения получил один человек.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Атака на Запорожье 6 августа: что известно
Перед тем как прогремели взрывы в Запорожье, Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников в направлении города.
По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, российский беспилотник попал в район жилой застройки областного центра. В результате атаки на Запорожье сегодня, 6 августа, ранения получили двое людей. Это 52-летний мужчина и 51-летняя женщина. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, российские войска нанесли удар корректируемыми авиабомбами по селу Юлиевка Запорожского района.
По предварительным данным, под завалами разрушенного дома может находиться 84-летний мужчина. На месте продолжается поисково-спасательная операция.
Информация о последствиях российских ударов уточняется.
На местах работают экстренные службы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 625-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА