США ищут новые методы наказания российских олигархов — AP

Март, 14 в 16:19

Минфин и Минюст США сосредоточат усилия на ликвидации собственности российских олигархов, усилении финансовых санкций и закрытии лазеек в законодательстве, позволяющих миллиардерам из РФ использовать подставные компании, пишет Associated Press.

Эндрю Адамс — руководитель рабочей группы американского правительства KleptoCapture, занимающейся соблюдением экономических ограничений на территории США, наложенных на РФ и ее миллиардеров, сообщил агентству, что они уделяют первоочередное внимание выявлению тех, кто помогает россиянам избегать санкций и нарушать экспортный контроль.

По данным отчета Министерства финансов США, в настоящее время во всем мире заблокированы или заморожены активы россиян на более чем $58 млрд, в том числе две роскошные яхты стоимостью $300 млн каждая в Сан-Диего и на Фиджи, а также шесть объектов недвижимости в Нью-Йорке и во Флориде стоимостью $75 млн, принадлежащих олигарху Виктору Вексельбергу.

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— США пытаются наказать сообщников и управляющих капиталом олигархов. Так, по делу Вексельберга федеральный суд Нью-Йорка выдвинул обвинения Владимиру Воронченко после того, как тот помог сохранить собственность Вексельберга. В феврале ему было предъявлено обвинение в сговоре с целью нарушения и уклонения от санкций США. Дело координировали через группу KleptoCapture, — отмечает издание.

Согласно данным исследования, проведенного учеными Дартмутского университета, преследование нескольких ключевых менеджеров по управлению капиталом нанесет гораздо больший ущерб России, чем санкции против каждого олигарха в отдельности.

Еще один способ нанесения ущерба российской экономике будут попытки продать яхты и другое имущество российских олигархов, а полученные деньги передать Украине.

В то же время Адамс признает, что с этим есть определенные юридические трудности, но его рабочая группа уже достигла “успеха в работе с Конгрессом и представителями исполнительной власти в получении разрешения на передачу определенных конфискованных средств в Госдеп”.

Американский чиновник подчеркнул, что ужесточение законов, которые служат лазейками для тех, кто уклоняется от санкций, также будет приоритетом для всех федеральных ведомств.