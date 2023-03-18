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Германия хочет закупить гражданские вертолеты Airbus и переоборудовать в боевые — СМИ

Юля Захарченко, редактор ленты
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Германия хочет закупить гражданские вертолеты Airbus и переоборудовать в боевые — СМИ
Фото: Госпогранслужба

Министерство обороны Германии планирует приобрести 82 гражданских вертолета Airbus и переоборудовать некоторые из них в боевые, чтобы заменить более старые многоцелевые истребители Tiger.

По данным иностранных изданий, Германия хочет приобрести Airbus H-145M за более чем €3 млрд и вооружить 24 из них противотанковыми ракетами, чтобы использовать для боевых действий вместо Tiger.

Журналисты узнали, что в распоряжении Воздушных сил Германии сейчас есть 51 Tiger, однако лишь часть из них одновременно находится в строю.

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В то же время вертолеты Airbus одобрены для военного использования, но не являются боевыми. Бундесвер имеет беспокойство, способны ли машины вести бой и защитить экипаж.

В письме технической службы ВС Германии по вопросам авиации и аэронавигационного оборудования в Министерство обороны говорится, что Бундесвер считает запланированную закупку лишь политическим решением, игнорируя актуальные потребности.

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Источник: Business Insider
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