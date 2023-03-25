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Австрия арестует Путина, если он приедет в страну — Минюст

Юля Захарченко, редактор ленты
Австрия арестует Путина, если он приедет в страну — Минюст

Австрия обязана выполнять ордера на арест от Международного уголовного суда в Гааге, как участница Римского статута. Иммунитет перед МУС не имеют даже лидеры стран.

Об этом сообщили в Федеральном Министерстве юстиции Австрии в ответ на запрос об исполнении ордера МУС на арест российского диктатора Владимира Путина.

— Австрия — это участница Римского статута. Это означает, что Австрия, как и все другие договаривающиеся стороны, обязана сотрудничать с МУС: ордера на арест должны выполняться, а лица, разыскиваемые судом, должны быть арестованы, — говорится в сообщении в комментарии на вопрос, намерены ли власти страны арестовать Путина в случае его прибытия на территорию Австрии.

В Министерстве юстиции Австрии указали на то, что в 2019 году в деле против президента Судана Омара аль-Башира МУС уже установил, что иммунитета перед судом не имеют даже главы государств.

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— Никто не стоит над законом. Каждое преступление должно быть полностью расследовано. Безнаказанности не должно быть, — отметили в австралийском Минюсте.

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Источник: Укринформ
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