Март, 24 в 19:57

Внесудебные казни, изнасилования, принудительные аборты, заключения без суда, пытки, голод – таковы условия содержания в тюрьмах Северной Кореи. И это лишь некоторые из распространенных злоупотреблений в местах заключения на территории КНДР.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на доклад правозащитной организации Korea Future.

Правозащитники провели сотни интервью с бывшими заключенными и свидетелями преступлений, которые выжили и сбежали из страны.

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Доклад также основывается на официальных документах, спутниковых снимках и цифровом 3D-моделировании пенитенциарных учреждений КНДР. С помощью спутниковых фотографий удалось нанести на карту 206 мест заключения на территории Северной Кореи.

Правозащитники задокументировали более 1 тыс. случаев пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, сотни случаев изнасилований и других форм сексуального насилия и более 100 случаев отказа в праве на жизнь.

К тому же, заключенных настолько плохо кормят, что некоторым из них пришлось есть насекомых, чтобы не умереть от голода.

В организации отмечают, что в тюрьму бросают людей, в которых лидер КНДР Ким Чен Ын видит угрозу.

– Как и советский ГУЛАГ, пенитенциарная система (Северной Кореи. – Ред.) не предусматривает содержание и реабилитацию осужденных в безопасных и гуманных учреждениях… Она предназначена для изолирования от общества людей, чье поведение противоречит поддержке исключительной власти верховного лидера Ким Чен Ына, – сказано в докладе.

Правозащитники подчеркивают, что заключенных “перевоспитывают посредством принудительного труда, идеологического воспитания и карательной жестокости с целью принуждения к безусловному повиновению и верности” лидеру КНДР.

В докладе приводятся примеры издевательств над заключенными. Например, три человека в КНДР попали в тюрьму после того, как пытались сбежать из страны. Впоследствии одну из заключенных, женщину, заставили сделать аборт на седьмом или восьмом месяце беременности. Другого морили голодом, давая лишь 80 граммов кукурузы в день, в результате чего его вес упал с 60 кг до 37 кг в течение месяца. Мужчина был вынужден есть грызунов и тараканов, чтобы выжить.

Другие уцелевшие сообщили CNN, что ели корм для животных и очень похудели. Они были свидетелями изнасилований и жестоких побоев.

Правозащитники смогли идентифицировать сотни активных участников насилия над заключенными. К злоупотреблениям, в частности, причастны чиновники высокого ранга, такие, как генерал-майоры.

Организация Korea Future призывает провести расследование и надеется, что собранные свидетельства могут стать доказательствами в судах.

Факты, изложенные в отчете, согласовываются с выводами недавних расследований, проведенных ООН. В одном из докладов ООН отмечалось, что женщины, содержащиеся в лагерях для политзаключенных, “подвергались пыткам и жестокому обращению, принудительному труду и гендерному насилию, включая сексуальное насилие со стороны государственных служащих”.

Многим заключенным в КНДР из-за негуманного и жестокого обращения начинает казаться, что они каким-то образом заслуживают этого.

Одна из бывших заключенных, которую лишили свободы более чем на год за жалобу на условия проживания, заявила, что с ней обращались, как с животным.

– В тюрьме мы были, как кролики, которых держали в камере и кормили через решетку… С нами обращались не как с людьми, а как с каким-то животным… Мы не должны были двигаться в камере, мы должны были сидеть, сложа руки по бокам. Нам не позволяли смотреть вверх, мы должны были смотреть вниз. Мы не должны были разговаривать, так что все, что вы слышите, это человеческое дыхание, — поделилась женщина.

Она добавила, что ее кормили только кукурузой, смешанной с рисовыми отрубями, которые часто используют в качестве корма для животных.

– Я не чувствовала себя человеком. Я подумала, что лучше бы умереть, если мне пришлось так жить, — отметила женщина.

По словам представителя организации Korea Future Кима Дживона, обращение с заключенными было настолько негуманным, что многие из них не осознавали, что терпят пытки. Они просто не имели представления о правах человека.

– Сотрудники исправительных учреждений постоянно говорили им, что они сделали что-то плохое. Поэтому заключенные просто думали, что они плохие люди, и за это их наказывали. Это очень укоренилось в их мышлении, – объяснил Дживон.

Представитель Управления ООН по правам человека в Сеуле Джеймс Хинан рассказал CNN, что пытки и жестокое обращение в тюрьмах КНДР достигают уровня преступлений против человечества.

По его словам, злоупотребления можно разделить на четыре основные категории:

произвольные задержания и заключения, часто без суда, или с показательным судом без адвоката продолжительностью всего 10 минут;

пытки, жестокое обращение, связанное со здоровьем, едой и санитарией;

казни без суда и следствия;

принудительный труд в бесчеловечных условиях.

Северная Корея известна как одна из самых закрытых и репрессивных стран мира. В Постоянном представительстве КНДР при ООН в Нью-Йорке не отреагировали на запрос телеканала о комментарии.