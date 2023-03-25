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Факты / Світ / Мировые новости

Франция удвоит темпы производства САУ Caesar — глава Минобороны

Валентина Летяк, редактор ленты
Українські військові та Caesar
Фото: Getty Images

Глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню заявил об увеличении объемов производства вооружения, в частности самоходных 155-миллиметровых гаубиц Caesar.

— Военная экономика заключается в том, чтобы производить больше, быстрее и за разумные расходы. Чтобы продолжать помогать Украине, поддерживать нашу военную модель, укрепить нашу способность к экспорту, оставаться независимыми. Первые результаты уже есть, — написал он в Twitter.

Лекорню также показал на инфографике, что до конца 2023 года планируется удвоить производство САУ Caesar с четырех до восьми единиц в месяц, ракет для ЗРК Mistral с 20 до 40 в месяц и радаров наземного управления ПВО Ground Master — с 12 до 24.

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Франция в прошлом году уже передала Украине 24 гаубицы Caesar.

А Дания в феврале заявила о готовности передать Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar.

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