Франция удвоит темпы производства САУ Caesar — глава Минобороны

Март, 25 в 8:37

Глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню заявил об увеличении объемов производства вооружения, в частности самоходных 155-миллиметровых гаубиц Caesar.

— Военная экономика заключается в том, чтобы производить больше, быстрее и за разумные расходы. Чтобы продолжать помогать Украине, поддерживать нашу военную модель, укрепить нашу способность к экспорту, оставаться независимыми. Первые результаты уже есть, — написал он в Twitter.

Лекорню также показал на инфографике, что до конца 2023 года планируется удвоить производство САУ Caesar с четырех до восьми единиц в месяц, ракет для ЗРК Mistral с 20 до 40 в месяц и радаров наземного управления ПВО Ground Master — с 12 до 24.

L’économie de guerre, c’est produire davantage, plus vite et à des coûts raisonnables. Pour:

‧ continuer à aider l’Ukraine

‧ soutenir notre modèle d’armée

‧ renforcer notre capacité à exporter

‧ rester indépendant Les premiers résultats arrivent. ????https://t.co/J1W8uQBZbm pic.twitter.com/qa4P2MKfMh — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) March 24, 2023

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Франция в прошлом году уже передала Украине 24 гаубицы Caesar.

А Дания в феврале заявила о готовности передать Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar.