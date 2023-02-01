Тыл оккупантов будет полыхать: Дания передаст Украине 19 дальнобойных САУ Caesar

Дания передает Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar. Ее основные преимущества – большая дальность стрельбы и низкие затраты во время эксплуатации. Передачу этих САУ подтвердила премьер-министр Королевства Метте Фредериксен, которая вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетила Юг Украины. Фредериксен заявила, что Дания будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется в ее борьбе с российскими оккупантами:

Мы решили отдать все 19 новых артиллерийских систем Украине. Мы понимаем, что вы боретесь за свободу всех европейцев – Метте Фредериксен, премьер-министр Дании

Говорили Зеленский и Фредериксен и о возможности усиления украинской ПВО на юге и расширении танковой коалиции. Что касается последнего пункта — деталей пока никаких, но, по словам Зеленского, хочется верить, что наше государство увидит эту технику уже в ближайшее время:

Я благодарю Данию за существенную помощь в усилении нашей артиллерии, в частности спасибо за фундаментальное решение по поставкам гаубиц Caesar. Также благодарю лично госпожу премьер-министра и министра обороны за готовность Дании присоединиться к нашей танковой коалиции. Мы также обсудили возможности усиления противовоздушной и противокорабельной обороны для юга нашего государства. Ключевой вопрос при этом – скорость. Это касается абсолютно всех наших партнеров, всех наших друзей, желающих поддержать Украину – Владимир Зеленский, президент Украины

Также Дания помогает Украине в гуманитарных вопросах. Королевство взяло шефство над восстановлением Николаева. Поэтому этот город датская делегация не обошла стороной. Посетили частично разрушенное русскими войсками здание Николаевской областной военной администрации. А еще индивидуальный тепловой пункт, оборудованный установкой для очистки и раздачи воды. Дания помогла воплотить этот проект:

Сотни разных объектов после ударов в Николаеве и области разрушены до основания. Это жилые дома, социальная инфраструктура, экономическая инфраструктура, транспортная инфраструктура, транспортные объекты. Дания стала одной из первых стран партнеров, принявшей наше предложение, предложение государства взять шефство над восстановлением в Украине, в частности над восстановлением города Николаев — Владимир Зеленский, президент Украины

Делегация Дании также посетила и один из госпиталей Николаева, где лечат раненых украинских солдат.

Мы настолько удивлены тем, как Украина борется за свою свободу. Вы боролись тяжело и успешно против продолжающейся уже почти год грубой агрессии от России. Вы остановили русские войска, чтобы они не зашли вглубь вашей территории. Грубые нападения на гражданскую инфраструктуру сделали вас более сплоченными. Мы никогда не забудем ваших бойцов и ваши жертвы за Украину и за всю Европу – Мэтте Фредериксен, премьер-министр Дании

В завершение визита президент Украины Владимир Зеленский вручил Мэтте Фредериксен орден княгини Ольги. Это стало своеобразной благодарностью за всю ее помощь Украине во время российского полномасштабного вторжения.

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