Госпитализированный Папа Франциск чувствует себя лучше, работает из больницы — Ватикан
Госпитализированный Папа Римский Франциск чувствует себя лучше, продолжает работать из больницы.
Об этом сегодня, 30 марта, сообщил спикер Ватикана Маттео Бруни.
– Его Святейшество Папа Франциск хорошо отдохнул за ночь. Клиническая картина постепенно улучшается, плановое лечение продолжается. После завтрака он почитал газеты и вернулся к работе, — приводит Католическое информационное агентство выдержки из заявления Бруни.
По данным спикера, перед обедом 86-летний понтифик сходил в часовню, где помолился и совершил Евхаристию.
Отметим, что вчера Папа Франциск был госпитализирован для лечения респираторной инфекции. Ожидается, что несколько дней он пробудет в римской клинике Джемелли.
Понтифик уже отменил все публичные мероприятия, ранее запланированные на четверг и пятницу.