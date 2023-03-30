Госпитализированный Папа Франциск чувствует себя лучше, работает из больницы — Ватикан

Март, 30 в 15:36

Госпитализированный Папа Римский Франциск чувствует себя лучше, продолжает работать из больницы.

Об этом сегодня, 30 марта, сообщил спикер Ватикана Маттео Бруни.

– Его Святейшество Папа Франциск хорошо отдохнул за ночь. Клиническая картина постепенно улучшается, плановое лечение продолжается. После завтрака он почитал газеты и вернулся к работе, — приводит Католическое информационное агентство выдержки из заявления Бруни.

По данным спикера, перед обедом 86-летний понтифик сходил в часовню, где помолился и совершил Евхаристию.

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Отметим, что вчера Папа Франциск был госпитализирован для лечения респираторной инфекции. Ожидается, что несколько дней он пробудет в римской клинике Джемелли.

Понтифик уже отменил все публичные мероприятия, ранее запланированные на четверг и пятницу.