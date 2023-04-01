Премьер Польши заявил, что Киев заказал у Варшавы 100 БТР Rosomak
Украина закупит у Польши 100 бронетранспортеров польского производства Rosomak.
Об этом в соцсеть Twitter сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
— Украинская армия закупит у нас 100 Rosomaks, которые производятся в Семяновице-Шленском. Rosomaks — это топовые боевые транспортеры, — написал он.
Моравецкий отметил, что эта покупка будет оплачена за деньги ЕС и США
Что известно о Rosomak?
Эти бронетранспортеры являются лицензионной копией финского БТР Patria, разработанного в 2001 году.
Вес 22 т, четыре оси, скорость до 100 км/ч по суше и 10 км/ч по воде, оснащен 30-мм пушкой Bushmaster II и пуле- или гранатометом, экипаж три человека.
Эти БТР участвовали в войне в Афганистане. Всего на сегодняшний день выпущено 670 таких БТР.
Источник: Матеуш Моравецкий
Фото: Матеуш Моравецкий