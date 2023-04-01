Премьер Польши заявил, что Киев заказал у Варшавы 100 БТР Rosomak

Апрель, 01 в 13:44

Украина закупит у Польши 100 бронетранспортеров польского производства Rosomak.

Об этом в соцсеть Twitter сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

— Украинская армия закупит у нас 100 Rosomaks, которые производятся в Семяновице-Шленском. Rosomaks — это топовые боевые транспортеры, — написал он.

Моравецкий отметил, что эта покупка будет оплачена за деньги ЕС и США

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Что известно о Rosomak?

Эти бронетранспортеры являются лицензионной копией финского БТР Patria, разработанного в 2001 году.

Вес 22 т, четыре оси, скорость до 100 км/ч по суше и 10 км/ч по воде, оснащен 30-мм пушкой Bushmaster II и пуле- или гранатометом, экипаж три человека.

Эти БТР участвовали в войне в Афганистане. Всего на сегодняшний день выпущено 670 таких БТР.

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Источник: Матеуш Моравецкий

Фото: Матеуш Моравецкий