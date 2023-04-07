Апрель, 07 в 12:12

Российские технические специалисты могли умышленно повредить многоцелевые истребители МиГ-29 советского производства, которые Словакия недавно решила передать Украине.

Об этом рассказал министр обороны Словакии Ярослав Надь, которого цитирует издание Euractiv.

– Они могли летать, но это не значит, что они были боеспособны. Украинцы приехали в Словакию за неделю до их вылета, привезли запчасти и осмотрели самолеты, — отметил Надь.

По словам министра, российские специалисты могли саботировать работу МиГ-29. В самолетах обнаружили неисправности, которые могли умышленно спровоцировать россияне.

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До 2022 года российские технические специалисты присутствовали на авиабазе Сляч в Словакии, поэтому имели доступ к истребителям и могли нанести им вред.

– Даже полиция проводила расследование на основе наших подозрений. В двигателях самолета находились части, к которым имели доступ словацкие специалисты, а были части, к которым имели доступ только российские специалисты. Дефекты появились только в тех частях, к которым имели доступ россияне, – подчеркнул Надь.

Он добавил, что хотя расследование не доказало умышленного саботирования, словацкое Минобороны “ощутило потерю доверия к российским техникам”, поскольку дефекты в самолетах “продолжали появляться в местах, к которым могли получить доступ только они”.

Словацкий генерал-лейтенант Любомир Свобода, бывший пилот, в отдельном интервью также предположил, что россияне намеренно повредили самолеты.

– Мы забрали у них двигатель, который должен был работать 350 ч. А в итоге он налетал всего 70 ч, — заявил он.

Словацкая армия не использовала самолеты МиГ-29 с августа 2022 года. 17 марта правительство Словакии одобрило отправку Украине 13 истребителей. Наше государство уже получило по меньшей мере четыре из них.

Восемь самолетов МиГ-29 также передала Польша. Варшава готовит к отправке в Украину еще шесть истребителей.

Источник: Euractiv, Denník N