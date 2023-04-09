Китай имитировал удары по “ключевым целям” Тайваня – СМИ

Апрель, 09 в 16:21

Вооруженные силы Китая, на второй день военных учений, смоделировали точные удары по “ключевым целям” Тайваня.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Издание отмечает, что китайское государственное телевидение сообщило, что продолжаются патрулирование и учения боевой готовности вокруг Тайваня.

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– Под объединенным командованием командного центра объединенных действий несколько подразделений осуществили имитационные совместные высокоточные удары по ключевым целям на острове Тайвань и окружающих морских акваториях и продолжают поддерживать наступательную позицию вокруг острова, – говорится в сообщении.

Ссылаясь на собственные источники, журналисты пишут, что Китай проводил симуляцию воздушных и морских атак на “иностранные военные цели” в водах у юго-западного побережья Тайваня.

– Тайвань — не единственная их цель. Это очень провокационно, – заявил источник издания.

В Министерстве обороны Тайваня заявили, что по состоянию на полдень воскресенья, 9 апреля, они заметили 58 китайских самолетов, включая истребители Су-30 и бомбардировщики H6, а также девять кораблей вокруг Тайваня.

Напомним, Китай, который считает Тайвань своей территорией, начал трехдневные военные учения вокруг острова в субботу, 8 апреля, на следующий день после того, как президент Тайваня Цай Ин Вэнь вернулась из короткого визита в США.