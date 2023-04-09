Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Китай имитировал удары по “ключевым целям” Тайваня – СМИ

Анастасия Кожушко, редактор ленты
військові навчання Китай
Фото: Getty Images

Вооруженные силы Китая, на второй день военных учений, смоделировали точные удары по “ключевым целям” Тайваня.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Издание отмечает, что китайское государственное телевидение сообщило, что продолжаются патрулирование и учения боевой готовности вокруг Тайваня.

Сейчас смотрят

– Под объединенным командованием командного центра объединенных действий несколько подразделений осуществили имитационные совместные высокоточные удары по ключевым целям на острове Тайвань и окружающих морских акваториях и продолжают поддерживать наступательную позицию вокруг острова, – говорится в сообщении.

Ссылаясь на собственные источники, журналисты пишут, что Китай проводил симуляцию воздушных и морских атак на “иностранные военные цели” в водах у юго-западного побережья Тайваня.

– Тайвань — не единственная их цель. Это очень провокационно, – заявил источник издания.

В Министерстве обороны Тайваня заявили, что по состоянию на полдень воскресенья, 9 апреля, они заметили 58 китайских самолетов, включая истребители Су-30 и бомбардировщики H6, а также девять кораблей вокруг Тайваня.

Напомним, Китай, который считает Тайвань своей территорией, начал трехдневные военные учения вокруг острова в субботу, 8 апреля, на следующий день после того, как президент Тайваня Цай Ин Вэнь вернулась из короткого визита в США.

Читайте
США рассматривают ввод своих войск на Тайвань, если туда вторгнется Китай

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка