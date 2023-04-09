Китай имитировал удары по “ключевым целям” Тайваня – СМИ
Вооруженные силы Китая, на второй день военных учений, смоделировали точные удары по “ключевым целям” Тайваня.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Издание отмечает, что китайское государственное телевидение сообщило, что продолжаются патрулирование и учения боевой готовности вокруг Тайваня.
– Под объединенным командованием командного центра объединенных действий несколько подразделений осуществили имитационные совместные высокоточные удары по ключевым целям на острове Тайвань и окружающих морских акваториях и продолжают поддерживать наступательную позицию вокруг острова, – говорится в сообщении.
Ссылаясь на собственные источники, журналисты пишут, что Китай проводил симуляцию воздушных и морских атак на “иностранные военные цели” в водах у юго-западного побережья Тайваня.
– Тайвань — не единственная их цель. Это очень провокационно, – заявил источник издания.
В Министерстве обороны Тайваня заявили, что по состоянию на полдень воскресенья, 9 апреля, они заметили 58 китайских самолетов, включая истребители Су-30 и бомбардировщики H6, а также девять кораблей вокруг Тайваня.
Напомним, Китай, который считает Тайвань своей территорией, начал трехдневные военные учения вокруг острова в субботу, 8 апреля, на следующий день после того, как президент Тайваня Цай Ин Вэнь вернулась из короткого визита в США.