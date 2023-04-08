Квітень, 08 в 13:08

Командування Східного театру військових дій Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) оголосило в суботу вранці, 8 квітня, про початок військових навчань у водах поблизу Тайваню.

Про це повідомляє державне інформагентство Китаю Global Times.

Навчання мають тривати до 10 квітня.

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Експерти заявили, що цей крок є відповіддю на нещодавню зустрічі лідерки Тайваню Цай Ін-вень зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті на додаток до санкцій.

Згідно з планами, із суботи до понеділка Китай проведе патрулювання за бойовою тривогою і навчання Меч у Тайванській протоці, а також у морських і повітряних районах на північ, південь і схід від острова Тайвань, оточивши його. Про це повідомив старший полковник Ши Ї (Shi Yi), представник командування Східного театру військових дій НВАК.

– Це суворе попередження “сепаратистським” силам “незалежності Тайваню” та їхній змові із зовнішніми силами, а також необхідний крок для захисту національного суверенітету і територіальної цілісності, – сказав Ши.

Навчання почалися всього через день після того, як Цай повернулася на острів Тайвань у п’ятницю після зустрічі з Маккарті.