В Польше состоятся крупнейшие военные учения Anakonda-23 с солдатами НАТО
В Польше началась подготовка к крупнейшим военным учениям Anakonda-23, в которых примут участие около 13 тыс. бойцов, в частности, из государств-членов НАТО.
Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, стартовала подготовка и передислокация войск.
— На востоке и севере Польши началась подготовка, передислокация войск к активной части Anakonda-23 — девятых крупнейших циклических учений с участием почти 13 тыс. военнослужащих польской армии, а также армий стран-членов и партнеров Альянса, — отметил он.
Во время военных учений Anakonda-23 проверяют способность ключевых командных органов польской армии сотрудничать с системой и выбранными элементами командных структур НАТО.
В рамках указанных учений стремятся натренировать солдат проводить оборонительную операцию в условиях обычных и гибридных угроз.
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