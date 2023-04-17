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Юля Захарченко, редактор ленты

В Польше состоятся крупнейшие военные учения Anakonda-23 с солдатами НАТО

В Польше состоятся крупнейшие военные учения Anakonda-23 с солдатами НАТО
Фото: Генштаб ВСУ

В Польше началась подготовка к крупнейшим военным учениям Anakonda-23, в которых примут участие около 13 тыс. бойцов, в частности, из государств-членов НАТО.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, стартовала подготовка и передислокация войск.

— На востоке и севере Польши началась подготовка, передислокация войск к активной части Anakonda-23 — девятых крупнейших циклических учений с участием почти 13 тыс. военнослужащих польской армии, а также армий стран-членов и партнеров Альянса, — отметил он.

В Польше состоятся крупнейшие военные учения Anakonda-23 с солдатами НАТО

Во время военных учений Anakonda-23 проверяют способность ключевых командных органов польской армии сотрудничать с системой и выбранными элементами командных структур НАТО.

В рамках указанных учений стремятся натренировать солдат проводить оборонительную операцию в условиях обычных и гибридных угроз.

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Военные учения, НАТО, Польша
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