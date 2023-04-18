Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Почему в обменниках не хотят принимать устаревшие доллары и какие банкноты покупать в 2023 году
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Мировые новости
Юля Захарченко, редактор ленты

В ЕС уменьшилось количество украинцев, которым предоставляют временную защиту

В ЕС уменьшилось количество украинцев, которым предоставляют временную защиту
Фото: Pexels

Количество граждан Украины, которые в феврале 2023 года получили статус временной защиты, уменьшилось в 19 из 26 государств Европейского Союза.

Соответствующие сведения обнародовала статистическая организация Европейской комиссии (Евростат). В сообщении говорится, что наибольшее количество статусов временной защиты украинцам в феврале предоставила Германия — 25 125 человек, Польша (24 905), Чехия (9 775 граждан) и Румыния (7 920 людей).

По сравнению с январем 2023 года, наибольшее сокращение количества украинцев, получивших временную защиту, наблюдалось в указанных странах: на 3 540 человек меньше в Польше, 3 080 — в Германии, 2 630 граждан — в Чехии и 1 035 человек — в Румынии.

В то же время в Ирландии и Финляндии зафиксировано значительное увеличение количества граждан Украины, получивших статус временной защиты (на 540 и 520 человек соответственно).

Всего больше всего украинцев с временной защитой живут в Германии (1 000 530 человек) и Польше (989 080 людей). В относительном измерении наибольшее количество украинцев с этим статусом живут на Кипре (1,1 на 1 тыс. населения) и Чехии (0,9).

Читайте также
Я поеду домой в Харьков, хоть и страшно: украинка о планах после победы и жизни в Польше
В ЕС уменьшилось количество украинцев, которым предоставляют временную защиту

Європейський Союз, Беженцы, статистика, Українці
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Поджег себя перед консульством в Кракове: в больнице умер 62-летний украинец
Консульство України у Кракові
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Польща швидка допомога
В аэропорту Хартума во время боев находились украинцы, их вывезли в безопасное место – МИД
Судан - аеропорт Хартума
Как украинцы отмечают Пасху в Польше: сколько тратят и что готовят
В ЕС уменьшилось количество украинцев, которым предоставляют временную защиту
Я поеду домой в Харьков, хоть и страшно: украинка о планах после победы и жизни в Польше
В ЕС уменьшилось количество украинцев, которым предоставляют временную защиту
Видео
Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (18.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (17.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (17.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:00 (17.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь