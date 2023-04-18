В ЕС уменьшилось количество украинцев, которым предоставляют временную защиту

Количество граждан Украины, которые в феврале 2023 года получили статус временной защиты, уменьшилось в 19 из 26 государств Европейского Союза.

Соответствующие сведения обнародовала статистическая организация Европейской комиссии (Евростат). В сообщении говорится, что наибольшее количество статусов временной защиты украинцам в феврале предоставила Германия — 25 125 человек, Польша (24 905), Чехия (9 775 граждан) и Румыния (7 920 людей).

По сравнению с январем 2023 года, наибольшее сокращение количества украинцев, получивших временную защиту, наблюдалось в указанных странах: на 3 540 человек меньше в Польше, 3 080 — в Германии, 2 630 граждан — в Чехии и 1 035 человек — в Румынии.

В то же время в Ирландии и Финляндии зафиксировано значительное увеличение количества граждан Украины, получивших статус временной защиты (на 540 и 520 человек соответственно).

Всего больше всего украинцев с временной защитой живут в Германии (1 000 530 человек) и Польше (989 080 людей). В относительном измерении наибольшее количество украинцев с этим статусом живут на Кипре (1,1 на 1 тыс. населения) и Чехии (0,9).

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