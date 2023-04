Берлин принял решение о массовом выдворении российских дипломатов — Bild

Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов.

Об этом сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой.

Она назвала действия Берлина “враждебными” и пригрозила контрмерами, заявив, что Москва в ответ также вышлет немецких дипломатов, “существенно ограничив их количество в РФ”.

Bild пишет, что в субботу, 22 апреля, в 9:10 из Москвы в Берлин прилетел самолет, примерно через три часа, в 12:13 по местному времени, самолет Ил 96-300 снова поднялся в воздух и направился в сторону Москвы.

Russian government IL-96 flight RSD898 from UUWW Vnukovo as arrived in EDDB Berlin. pic.twitter.com/eBys4H9725

— SIGINT Berlin (@DimoIntel) April 22, 2023