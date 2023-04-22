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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Берлин принял решение о массовом выдворении российских дипломатов — Bild

посольство росії у Берліні
Фото: Depositphotos

Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов.

Об этом сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой.

Она назвала действия Берлина “враждебными” и пригрозила контрмерами, заявив, что Москва в ответ также вышлет немецких дипломатов, “существенно ограничив их количество в РФ”.

Bild пишет, что в субботу, 22 апреля, в 9:10 из Москвы в Берлин прилетел самолет, примерно через три часа, в 12:13 по местному времени, самолет Ил 96-300 снова поднялся в воздух и направился в сторону Москвы.

Представитель Военно-воздушных сил Германии в комментарии СМИ объяснил, что самолет имел “дипломатическое разрешение”. Однако он не предоставил никакой информации о грузе или пассажирах.

Не ясно, могли ли на борту этого самолета находиться российские дипломаты. Пока неизвестно, российским представителям только сообщили о высылке или они уже покинули Германию.

В конце марта СМИ сообщали о планах Берлина выдворить из страны более 30 российских дипломатов. В выводах органов безопасности говорилось, что подозреваемые россияне используют свой дипломатический иммунитет, чтобы незаконно вербовать немецких информаторов из политики, бизнеса, науки и армии.

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Источник: Bild
Дипломаты, Німеччина, Россия
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