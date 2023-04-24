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Дело ближайших дней: Боррель о поиске компромисса в закупке снарядов для Украины

боєприпаси
Фото: Unsplash

Относительно второго транша на совместную закупку боеприпасов для Украины до сих пор существуют определенные разногласия, но глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уверен, что их удастся быстро уладить.

Об этом он заявил перед встречей глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге 24 апреля.

— Все понимают, что мы находимся в ситуации чрезвычайной срочности. Я уверен, что в ближайшие дни мы достигнем договоренности. Но пока мы ищем правовое решение, не думайте, что мы просто сидим и ждем. Работа продолжается. Поэтому, как только это политическое соглашение будет достигнуто, практическая работа будет завершена, — заверил Боррель.

В то же время подчеркнул, что говорил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой о двух путях предоставления боеприпасов.

— Первый уже реализуется. Мы получили запросы на возмещение на сумму €600 млн, — сказал дипломат.

Однако не смог сказать, о каком именно количестве боеприпасов идет речь и в каком они состоянии.

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Глава МИД Дмитрий Кулеба на днях призвал высокого представителя Евросоюза Жозепа Борреля поспособствовать скорейшему завершению обсуждения второго транша в размере €1 млрд на совместную закупку боеприпасов для Украины.

Источник: The Diplomatic Service of the European Union

Война в Украине, Дмитрий Кулеба, Жозеп Боррель, Украина-ЕС
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