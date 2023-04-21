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Политика
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Кулеба призвал Борреля ускорить обсуждение второго транша на закупку боеприпасов

Дмитро Кулеба
Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал высокого представителя Евросоюза Жозепа Борреля поспособствовать скорейшему завершению обсуждения второго транша в размере €1 млрд на совместную закупку боеприпасов для Украины.

Об этом глава МИД Украины сообщил в соцсети Twitter.

Кулеба отметил, что поблагодарил Борреля во время разговора за всю оборонную помощь ЕС, включая последний €1 млрд на неотложные нужды в боеприпасах.

— Призвал поспособствовать скорейшему завершению обсуждений второго транша в €1 млрд на совместные закупки ради обеспечения безопасности в Европе, — отметил Кулеба.

В конце марта ЕС согласовал план боеприпасов для Украины на €2 млрд. Был достигнут политический консенсус относительно отправки в Украину 1 млн патронов калибра 155 мм. Снаряды должны быть отправлены в течение 12 месяцев.

13 апреля Совет ЕС согласовал выделение €1 млрд в рамках Европейского фонда мира (EPF) для поддержки Вооруженных сил Украины. Это позволит возмещать государствам-членам ЕС боеприпасы, предоставленные Украине из своих запасов или за счет изменения приоритетов действующих заказов с 9 февраля по 31 мая 2023 года.

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Європейський Союз, Дмитрий Кулеба, Жозеп Боррель, МЗС України
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