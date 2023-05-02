Я поддерживаю помощь Украине: Маккарти резко ответил репортеру РФ

Спикер Палаты представителей Конгресса США, политик-республиканец Кевин Маккарти опроверг вбросы российского журналиста о том, что он якобы не поддерживает предоставление военной помощи Украине.

— Нет, я голосую за помощь Украине. Я поддерживаю помощь Украине, — ответил американец Маккарти российскому репортеру на пресс-конференции в Израиле.

Журналист пропагандистского российского издания пытался подчеркнуть, что якобы Маккарти не поддерживает поставки оружия, и вспомнил его прошлое заявление о том, что США не должны “выписывать неограниченный чек” Украине.

— Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной. Я также не поддерживаю убийство вами детей. Поддержка Украины Соединенными Штатами будет продолжаться и в дальнейшем. Россия должна вывести свои войска из Украины, — сказал спикер Палаты представителей американского Конгресса.

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