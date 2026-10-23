Графики отключения света 23 октября: прогноз Укрэнерго на субботу
В субботу, 24 октября, в части областей Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.
Об этом сообщает Укрэнерго 23 октября.
Графики отключения света: что известно
С 06:00 до 23:59 будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом от 1 до 2 очередей.
В Укрэнерго отметили, что причина введения ограничений – последствия массированных российских атак на энергетические объекты Украины.
— Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе, — подчеркивают в энергетической компании.
Напомним, ночью и утром 23 октября россияне осуществляли атаки дронами на энергообъекты в нескольких областях Украины.
Вследствие этого по состоянию на утро были зафиксированы новые отключения электроэнергии в Житомирской, Донецкой, Волынской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой, Харьковской и Ровенской областях.
Сегодня в 11:20 Укрэнерго сообщило о введении аварийных отключений электроэнергии в отдельных областях из-за сложной ситуации в энергосистеме, обусловленной последствиями обстрелов РФ.