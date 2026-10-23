В субботу, 24 октября, в части областей Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго 23 октября.

Графики отключения света: что известно

С 06:00 до 23:59 будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом от 1 до 2 очередей.

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В Укрэнерго отметили, что причина введения ограничений – последствия массированных российских атак на энергетические объекты Украины.

— Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе, — подчеркивают в энергетической компании.

Напомним, ночью и утром 23 октября россияне осуществляли атаки дронами на энергообъекты в нескольких областях Украины.

Вследствие этого по состоянию на утро были зафиксированы новые отключения электроэнергии в Житомирской, Донецкой, Волынской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой, Харьковской и Ровенской областях.

Сегодня в 11:20 Укрэнерго сообщило о введении аварийных отключений электроэнергии в отдельных областях из-за сложной ситуации в энергосистеме, обусловленной последствиями обстрелов РФ.

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