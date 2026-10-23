В пятницу, 23 октября, все четыре московских аэропорта временно прекратили принимать и отправлять самолеты на фоне атаки беспилотников.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявления аэропортов и Росавиации.

Четыре аэропорта Москвы прекратили работу

Ограничения ввели в четырех аэропортах московского региона: Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Воздушное пространство над столицей РФ полностью закрыли для полетов гражданской авиации.

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По данным российских СМИ, по состоянию примерно на 15:30 в московских аэропортах задержали или отменили более 340 рейсов. Это уже пятый подобный случай в октябре.

В Шереметьево объявили воздушную тревогу и начали эвакуацию пассажиров. Администрация аэропорта призвала людей покинуть опасные зоны и проследовать в ближайшие укрытия. Также ограничили доступ в стерильную зону всех терминалов.

Пассажиров предупредили, что из-за мер безопасности расписание полетов могут менять, ожидание рейсов может существенно затянуться.

В Домодедово сообщили о корректировке расписания. Во Внуково попросили пассажиров быть готовыми к длительному ожиданию отмены ограничений, в том числе на борту самолетов.

В Росавиации заявили, что ситуация в терминалах якобы остается спокойной, авиакомпании корректируют расписание. Работу гражданской авиации в московском регионе взяли на особый контроль Минтранс РФ и Росавиация.

Мэрия Москвы заявила о сбитии дронов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о беспилотниках, которые приближались к столице и якобы были сбиты силами противовоздушной обороны.

По приведенным российскими источниками данным, общее количество уничтоженных днем БпЛА достигло 17. Первое сообщение о сбитии беспилотника Собянин опубликовал в 13:38.

По данным мониторинговых каналов, беспилотники на подлете к Москве и работу систем ПВО начали фиксировать примерно в 13:00.

Опасность атак БпЛА объявляли в Реутове, Балашихе, Люберцах и других населенных пунктах Московской области, а также в московском районе Капотня.

Позже предупреждение распространили на южные районы столицы, в том числе Бирюлево, Царицыно, Зябликово, Братеево и Зюзино.

Местные жители сообщали о звуках взрывов, которые, вероятно, были связаны с работой ПВО, а также о сиренах воздушной тревоги в отдельных районах города.

Атака дронов повлияла на авиасообщение

На фоне атаки беспилотников эвакуацию объявили и в высотном здании IQ-квартал в деловом комплексе Москва-Сити.

В здании, где расположены офисы Минэкономразвития и Минпромторга РФ, Росстандарта и других государственных учреждений, людей начали выводить примерно в 15:30.

По сообщениям очевидцев, их попросили отойти от здания, внутри звучала сирена. По громкоговорителю объявили, что эвакуация проводится из-за угрозы беспилотников.

Участники чатов IQ-квартала сообщали, что эвакуация могла быть учебной. Позже людей начали пускать обратно в здание.

Ограничения повлияли и на авиасообщение с другими городами России. В частности, аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принимал рейсы, перенаправленные из Москвы из-за атаки беспилотников.

По информации российских СМИ, как минимум девять самолетов, направлявшихся в Москву, перенаправили на запасные аэродромы. Среди альтернативных пунктов назначения были Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Минск, Баку и Самара.

По данным онлайн-табло, семь рейсов из Санкт-Петербурга в Москву отменили. Еще девять вылетов задерживались почти на два часа, а три — на два часа или дольше.

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ сообщил, что в атаке на Москву якобы участвовали малогабаритные воздушные шары с прикрепленной взрывчаткой. Независимого подтверждения этой информации в приведенных сообщениях нет.

Напомним, на прошлой неделе из-за атаки беспилотников аэропорты Москвы закрывали на 5-7 часов, тогда задержали или отменили более 350 рейсов. 16 октября все четыре аэропорта тоже прекращали работу из-за угрозы атаки БпЛА, что повлияло более чем на 200 рейсов.

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