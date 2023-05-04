Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Глава военной разведки Эстонии озвучил точную дату контрнаступления ВСУ
Била и издевалась: у самой старшей матери Украины забрали 12-летнюю дочь
Мировые новости
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Полиция Берлина расследует утечку о подробностях визита Зеленского в Германию

поліція Берліну
Фото: Depositphotos

Немецкая полиция расследует утечку данных о визите Владимира Зеленского в страну, ведь информация была конфиденциальной. Об этом сообщают издания Deutsche Welle и Spiegel.

Полиция в Берлине ведет расследование по подозрению в разглашении государственной тайны.

Поводом стала статья в одной из берлинских газет, в которой цитировался якобы сотрудник полиции и приводились конфиденциальные сведения.

В полиции ранее подтвердили сообщение о приезде Зеленского в страну, но, как подчеркнули в ведомстве, это было сделано только после появления публикаций об этом в ряде немецких СМИ и связанных с этим официальных запросов от журналистов.

— Берлинская полиция ни разу официально не предоставляла информации, которая бы поставила под угрозу государственный визит, — пояснили там.

Отмечается, что со стороны полиции Берлина не было предоставлено никакой информации о планировании операции, мерах безопасности или ходе визита.

Накануне немецкие СМИ начали сообщать о предстоящем визите Владимира Зеленского в Германию. Сообщалось, что его визит в Берлин запланирован на 13 мая. Там он должен встретиться с канцлером Олафом Шольцом, после чего у лидеров запланированы переговоры и пресс-конференция.

Источник: Deutsche Welle, Spiegel
Берлін, Владимир Зеленский, Німеччина, Полиция
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Tабу на передачу Украине самолетов F-16 нет — премьер Нидерландов
Полиция Берлина расследует утечку о подробностях визита Зеленского в Германию
Готов ли Си Цзиньпин стать посредником в завершении войны и на пользу ли это Украине
Полиция Берлина расследует утечку о подробностях визита Зеленского в Германию
Понимаем, что не будем в НАТО во время войны, но хотим получить четкий сигнал – Зеленский
Володимир Зеленський
Позиция Украины в этом вопросе четкая: Зеленский рассказал, каким видит трибунал по РФ
Володимир Зеленський
Опыт Нюрнберга: Зеленский призвал создать полноценный трибунал над РФ
Володимир Зеленський
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
Я лежала под двумя кусками бетона! Рассказы тех, кому удалось спастись из разрушенного дома в Умани
Полиция Берлина расследует утечку о подробностях визита Зеленского в Германию
ВСУ на левобережье Херсонской области? Эксперты рассказали, как там могут происходить бои
війна
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (03.05.2023)
Полиция Берлина расследует утечку о подробностях визита Зеленского в Германию
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (03.05.2023)
Полиция Берлина расследует утечку о подробностях визита Зеленского в Германию
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь