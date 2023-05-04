Полиция Берлина расследует утечку о подробностях визита Зеленского в Германию

Немецкая полиция расследует утечку данных о визите Владимира Зеленского в страну, ведь информация была конфиденциальной. Об этом сообщают издания Deutsche Welle и Spiegel.

Полиция в Берлине ведет расследование по подозрению в разглашении государственной тайны.

Поводом стала статья в одной из берлинских газет, в которой цитировался якобы сотрудник полиции и приводились конфиденциальные сведения.

В полиции ранее подтвердили сообщение о приезде Зеленского в страну, но, как подчеркнули в ведомстве, это было сделано только после появления публикаций об этом в ряде немецких СМИ и связанных с этим официальных запросов от журналистов.

— Берлинская полиция ни разу официально не предоставляла информации, которая бы поставила под угрозу государственный визит, — пояснили там.

Отмечается, что со стороны полиции Берлина не было предоставлено никакой информации о планировании операции, мерах безопасности или ходе визита.

Накануне немецкие СМИ начали сообщать о предстоящем визите Владимира Зеленского в Германию. Сообщалось, что его визит в Берлин запланирован на 13 мая. Там он должен встретиться с канцлером Олафом Шольцом, после чего у лидеров запланированы переговоры и пресс-конференция.

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