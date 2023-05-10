У побережья Хорватии нашли затопленную дорогу, которой 7000 лет

Археологи нашли остатки 7-тысячелетней дороги, скрытой под слоями морского ила у южного побережья Хорватии. Об этом сообщил Задарский университет.

Там отметили, что во время подводных археологических исследований затопленной неолитической стоянки Солине на острове Корчула археологи нашли руины, которые удивили даже их самих.

Обнаруженная дорога соединяла затонувшее доисторическое поселение Хварской культуры с побережьем острова Корчула. Исследователи заметили “странные структуры” на глубине около 4,5 метров в заливе Градина (западное побережье Корчулы).

Археологи обнаружили тщательно сложенные каменные плиты, которые были частью четырехметровой коммуникации, соединявшей искусственно созданный остров с побережьем.

С помощью радиоуглеродного анализа сохранившейся древесины было установлено, что все поселение датируется примерно 4900 годами до нашей эры.

В подводных руинах также были найдены кремневые лезвия, каменные топоры и фрагменты жерновов. Артефакты проливают свет на таинственный народ хвар, который поселился на островах и побережье северо-восточной части Адриатического моря около 7000 лет назад.

Древнее затонувшее городище Солине открыл в 2021 году археолог Мате Парица из Задарского университета в Хорватии, когда он анализировал спутниковые снимки акватории вокруг Корчулы.

Источник: Задарский университет

Фото: Задарский университет

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