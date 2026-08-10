В августе часть украинских пенсионеров может получить больше денег, чем обычно. Речь идет не о новой индексации для всех, а о предусмотренных законодательством доплатах и ​​отдельных выплатах.

В частности, дополнительные средства могут получить люди, достигшие определенного возраста, а некоторым категориям граждан вместе с пенсией выплатят деньги ко Дню Независимости Украины.

Факты ICTV выясняли, будет ли перерасчет пенсий в августе 2026 года, кому могут увеличить выплаты и какие суммы предусмотрены.

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Будет ли перерасчет пенсий пенсионерам в августе 2026 года

Общего перерасчета пенсий в августе не будет. Основное повышение выплат в 2026 году произошло раньше, а именно с 1 марта, когда пенсии проиндексировали на 12,1%.

Однако для отдельных пенсионеров сумма выплаты может измениться в течение года. Это, в частности, касается людей, достигших 70, 75 или 80 лет, имеющих право на возрастную доплату.

Кому перечислят пенсию по достижению определенного возраста

Ежемесячные компенсационные выплаты предусмотрены для пенсионеров от 70 лет. При этом есть условие: общий размер пенсии не должен превышать 10 340,35 грн.

Размер доплаты зависит от возраста:

от 70 до 74 лет — 300 грн;

от 75 до 79 лет — 456 грн;

от 80 лет — 570 грн.

Оформлять эту выплату по отдельности не нужно. Пенсионный фонд начисляет ее автоматически, если человек отвечает установленным требованиям.

Будет ли индексация пенсий в августе и получат ли пенсионеры все возрастные доплаты одновременно

Возрастные надбавки не суммируются друг с другом. К примеру, человек после 70 лет получает доплату 300 грн. Когда ей исполняется 75 лет, размер прибавки увеличивается до 456 грн. То есть, дополнительно она будет получать не еще 456 грн, а разницу — 156 грн.

По достижении 80 лет общий размер возрастной доплаты составит 570 грн.

Доплата привязана непосредственно к дате рождения пенсионера. Если 70, 75 или 80 лет исполнилось не первого числа месяца, за этот месяц прибавка начисляется только за дни после дня рождения. Полный размер выплаты человек будет получать со следующего месяца.

То есть, если пенсионеру исполнилось 70 лет, например, в середине августа, доплата за август будет не за весь месяц.

Будет ли перерасчет пенсий в августе и кто получит доплаты

Кроме пенсионных выплат и возрастных надбавок в августе предусмотрена разовая денежная помощь ко Дню Независимости Украины.

Ее получат ветераны войны и другие граждане, имеющие право на такую ​​выплату в соответствии с законодательством.

Таким образом, в августе не следует ожидать очередной общей индексации пенсий. В то же время для конкретного пенсионера итоговая сумма выплаты может быть больше из-за возрастной доплаты, индивидуального перерасчета или предусмотренной законом разовой помощи.

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