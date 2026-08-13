РФ нанесла прицельный удар реактивным беспилотником типа Шахед по локомотиву пассажирского поезда в Одесской области. В результате атаки погибли машинист и его помощник.

Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Перцовский.

Удар по локомотиву в Одесской области 13 августа

По словам Перцовского, во время движения поезда мониторинговая команда зафиксировала угрозу ударного беспилотника и передала информацию об остановке поезда. Он как раз заходил на станцию, чтобы пассажиры могли безопасно покинуть вагоны.

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Однако российский реактивный Шахед резко изменил направление движения. Из-за высокой скорости беспилотника у локомотивной бригады было всего несколько минут для реагирования.

По словам Перцовского, машинист и его помощник не успели полностью остановить локомотив и эвакуироваться. Они погибли.

После удара 340 пассажиров и членов поездной бригады были выведены в безопасное место. Среди них пострадавших нет.

Для пассажиров организовали дальнейшую перевозку в Одессу автобусами.

В Укрзализныце подчеркнули, что машинист и его помощник до последнего выполняли свою работу и пытались остановить поезд, чтобы спасти пассажиров.

– Это ужасный ежедневный террор и прицельная атака на гражданских, – отметил Перцовский.

8 августа российский ударный дрон атаковал поезд Сумы — Киев. Людей заблаговременно эвакуировали, так что, к счастью, обошлось без пострадавших.

27 июля в Донецкой области российский Шахед атаковал бригаду Укрзализныци. Погиб монтер колеи, еще двое железнодорожников получили ранения.

24 июля в Днепропетровской области российский дрон атаковал пассажирский поезд. Беспилотник попал в локомотив.

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