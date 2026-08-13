Шахед атаковал пассажирский поезд в Одесской области: погибли машинист и помощник
- Россияне прицельно ударили дроном по локомотиву пассажирского поезда в Одесской области.
- Погиб машинист и его помощник.
- Поезд как раз заходил на станцию для безопасной эвакуации пассажиров.
РФ нанесла прицельный удар реактивным беспилотником типа Шахед по локомотиву пассажирского поезда в Одесской области. В результате атаки погибли машинист и его помощник.
Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Перцовский.
Удар по локомотиву в Одесской области 13 августа
По словам Перцовского, во время движения поезда мониторинговая команда зафиксировала угрозу ударного беспилотника и передала информацию об остановке поезда. Он как раз заходил на станцию, чтобы пассажиры могли безопасно покинуть вагоны.
Однако российский реактивный Шахед резко изменил направление движения. Из-за высокой скорости беспилотника у локомотивной бригады было всего несколько минут для реагирования.
По словам Перцовского, машинист и его помощник не успели полностью остановить локомотив и эвакуироваться. Они погибли.
После удара 340 пассажиров и членов поездной бригады были выведены в безопасное место. Среди них пострадавших нет.
Для пассажиров организовали дальнейшую перевозку в Одессу автобусами.
В Укрзализныце подчеркнули, что машинист и его помощник до последнего выполняли свою работу и пытались остановить поезд, чтобы спасти пассажиров.
– Это ужасный ежедневный террор и прицельная атака на гражданских, – отметил Перцовский.
8 августа российский ударный дрон атаковал поезд Сумы — Киев. Людей заблаговременно эвакуировали, так что, к счастью, обошлось без пострадавших.
27 июля в Донецкой области российский Шахед атаковал бригаду Укрзализныци. Погиб монтер колеи, еще двое железнодорожников получили ранения.
24 июля в Днепропетровской области российский дрон атаковал пассажирский поезд. Беспилотник попал в локомотив.