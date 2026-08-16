В ночь на 16 августа россияне атаковали Запорожский район корректируемыми авиабомбами (КАБами).

О последствиях российских атак сообщил глава Запорожской обласной военной администрации Иван Федоров.

Атака на Запорожский район 16 августа: что известно

По словам Ивана Федорова, российская корректируемая авиабомба попала в Викторовку Запорожского района.

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В результате удара разрушен частный дом. Погибли два человека — 66-летний мужчина и 64-летняя женщина.

Еще один удар корректируемой авиабомбой российские войска нанесли по Михайловскому. Там поврежден дом.

Здесь ранение получил 39-летний мужчина.

Всего за последние сутки российские войска нанесли 1 034 удара по 55 населенным пунктам Запорожской области.

В частности, оккупанты совершили 21 авиационный удар. Еще 743 раза атаковали область беспилотниками разных модификаций, в основном FPV-дронами, и нанесли 270 артиллерийских ударов.

Под ударами оказались Запорожье и десятки населенных пунктов области.

В местные власти поступило 28 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 635-й день.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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