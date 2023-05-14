Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Срочно
Во Львове слышны взрывы — ОВА сообщила подробности
Мировые новости
Юлия Захарченко, редактор ленты

Зеленский едва не потерял телефон во время визита в Берлин

Зеленский едва не потерял телефон во время визита в Берлин
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский едва не потерял мобильный телефон во время своего визита в рамках дипломатической миссии в Берлин.

Об этом сообщил фотокорреспондент Bild Фабиан Мацерат, который утром 14 мая снял Зеленского в автомобиле возле дворца президента Германии в центре Берлина.

По его словам, президент Украины сидел на заднем сиденье с мобильным телефоном, подключенным к белому Power Bank (накопителю, который используется для зарядки и поддержания автономной работы устройств).

Через несколько часов Зеленский уже сидел в вертолете в центре Берлина, чтобы отправиться в столичный аэропорт. Однако оказалось, что президент Украины забыл телефон в машине.

В последний момент перед вылетом сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ побежали к машине, забрали смартфон с Power Bank и вернули его президенту Украины. Владимир Зеленский поблагодарил их и улыбнулся.

Читайте также
Зеленский вскоре посетит Париж — что известно
Володимир Зеленський

Источник: Bild
Берлін, Владимир Зеленский, Німеччина, Президент України, Телефони
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Свежие барьеры напоминают старые ошибки: Зеленский обратился к Моравецкому
Володимир Зеленський
Путин должен просить пощады, а нашим ответом должен стать трибунал — Зеленский
Володимир Зеленський
Это война России за прошлое. Нашей с вами воли достаточно, чтобы оборвать ее путь зла — Зеленский
Володимир Зеленський
Зеленскому вручили премию Карла Великого
Зеленский едва не потерял телефон во время визита в Берлин
Зеленский вскоре посетит Париж — что известно
Володимир Зеленський
Видео
Конкурентов нет: почему дроны Switchblade являются лучшими в своей категории

Дроны-камикадзе уже стали одним из самых востребованных видов вооружений ныне.

Артур Свинаренко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (14.05.2023)
Зеленский едва не потерял телефон во время визита в Берлин
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (14.05.2023)
Зеленский едва не потерял телефон во время визита в Берлин
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (14.05.2023)
Зеленский едва не потерял телефон во время визита в Берлин
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (14.05.2023)
Зеленский едва не потерял телефон во время визита в Берлин
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь