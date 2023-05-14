Зеленский едва не потерял телефон во время визита в Берлин

Президент Украины Владимир Зеленский едва не потерял мобильный телефон во время своего визита в рамках дипломатической миссии в Берлин.

Об этом сообщил фотокорреспондент Bild Фабиан Мацерат, который утром 14 мая снял Зеленского в автомобиле возле дворца президента Германии в центре Берлина.

По его словам, президент Украины сидел на заднем сиденье с мобильным телефоном, подключенным к белому Power Bank (накопителю, который используется для зарядки и поддержания автономной работы устройств).

Через несколько часов Зеленский уже сидел в вертолете в центре Берлина, чтобы отправиться в столичный аэропорт. Однако оказалось, что президент Украины забыл телефон в машине.

В последний момент перед вылетом сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ побежали к машине, забрали смартфон с Power Bank и вернули его президенту Украины. Владимир Зеленский поблагодарил их и улыбнулся.

Источник : Bild

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.