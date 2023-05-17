Шольц: Германия не планирует участвовать в коалиции истребителей для Украины
Канцлер Олаф Шольц после саммита Совета Европы в Рейкьявике рассказал, будет ли Германия участвовать в коалиции истребителей для Украины.
— К нам нет никаких требований (относительно участия в коалиции истребителей, — Ред.). Вопрос не так актуален, как его задают, — отметил немецкий политик.
Он также заверил, что Германия не видит давления в дискуссии о поставках современных самолетов Украине, при этом Берлин сосредоточен на передоставлении другого вооружени.
По его словам, Германия по-прежнему концентрируется на танках, боеприпасах и системах противовоздушной обороны.
— Эти вещи очень важны для способности Украины защитить себя. Германия уже взяла на себя дальнейшие обязательства в этих областях, — добавил Шольц.
Накануне премьер-министры Великобритании и Нидерландов — Риши Сунак и Марк Рютте — договорились работать над созданием коалиции для закупки истребителей F-16 для Украины.
Источник: Aktuelle Nachrichten
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