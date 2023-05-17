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Шольц: Германия не планирует участвовать в коалиции истребителей для Украины

Шольц: Германия не планирует участвовать в коалиции истребителей для Украины
Фото: Depositphotos

Канцлер Олаф Шольц после саммита Совета Европы в Рейкьявике рассказал, будет ли Германия участвовать в коалиции истребителей для Украины.

— К нам нет никаких требований (относительно участия в коалиции истребителей, — Ред.). Вопрос не так актуален, как его задают, — отметил немецкий политик.

Он также заверил, что Германия не видит давления в дискуссии о поставках современных самолетов Украине, при этом Берлин сосредоточен на передоставлении другого вооружени.

По его словам, Германия по-прежнему концентрируется на танках, боеприпасах и системах противовоздушной обороны.

— Эти вещи очень важны для способности Украины защитить себя. Германия уже взяла на себя дальнейшие обязательства в этих областях, — добавил Шольц.

Накануне премьер-министры Великобритании и Нидерландов — Риши Сунак и Марк Рютте — договорились работать над созданием коалиции для закупки истребителей F-16 для Украины.

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Источник: Aktuelle Nachrichten

Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Німеччина, Олаф Шольц, Украина-Германия
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