Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
В Госдепе США не исключают возможности признания РФ государством — спонсором терроризма
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Госдепартамент не исключает возможности включения России в список государств — спонсоров терроризма за зверства в Украине.
В ходе ответов на вопросы на слушаниях в комитете Сената сенатор Линдси Грэм спросила Блинкена по поводу возможности включения РФ в список государств — спонсоров терроризма.
— Никогда не говори никогда, — ответил Энтони Блинкен.
Источник: CNN
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