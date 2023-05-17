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В Госдепе США не исключают возможности признания РФ государством — спонсором терроризма

Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Госдепартамент не исключает возможности включения России в список государств — спонсоров терроризма за зверства в Украине.

В ходе ответов на вопросы на слушаниях в комитете Сената сенатор Линдси Грэм спросила Блинкена по поводу возможности включения РФ в список государств — спонсоров терроризма.

— Никогда не говори никогда, — ответил Энтони Блинкен.

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Источник: CNN
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