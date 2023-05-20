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Юлия Захарченко, редактор ленты

Страны G7 заставят РФ заплатить за восстановление инфраструктуры Украины — заявление

Страны G7 заставят РФ заплатить за восстановление инфраструктуры Украины — заявление
Фото: Getty Images

Лидеры стран Большой семерки планируют привлечь Российскую Федерацию к ответственности за военные преступления против Украины и заставить РФ заплатить за восстановление всего, что вражеские войска разрушили во время полномасштабной оружейной агрессии.

Об этом говорится в заявлении G7 по Украине, обнародованном на официальном сайте Европейского совета.

В сообщении говорится, что не должно быть никакой безнаказанности за военные преступления и другие зверства, в частности, за российские атаки против мирного населения и гражданской инфраструктуры.

— Мы признаем усилия, предпринятые во время организованной Украиной международной конференции Объединенные ради справедливости, и напоминаем о Декларации Бучи, призывающей к ответственности за наиболее серьезные преступления, — отмечается в заявлении.

В частности, лидеры государств G7 поддержали усилия по созданию механизмов для привлечения преступников к ответственности, в частности, через Международный уголовный суд.

Они отметили, что в соответствии с правовыми системами, российские суверенные активы в юрисдикциях G7 будут оставаться заблокированными до тех пор, пока РФ не заплатит за ущерб, нанесенный Украине.

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Война в Украине, Велика сімка, Гаагський суд, Міжнародний кримінальний суд, Суд в Гааге
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