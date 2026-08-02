Президент США Дональд Трамп заявил, что воздержится от новых ударов по Ирану, если удастся быстро достичь соглашения об остановке ядерных амбиций Тегерана и возобновлении Ормузского пролива.

Об этом сообщает Reuters.

Трамп объяснил, при каких условиях США не будут бить по Ирану

По словам Трампа, США обладают полной готовностью к шагам против Ирана, которые предусматривают “такой масштаб военного террора, силы и могущества, которого не наблюдали с периода Второй мировой войны”.

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В то же время он отметил, что Иран и другие государства Ближнего Востока обратились в США с просьбой отказаться от каких-либо ударов из-за согласования основных положений мирного соглашения. В ответ Трамп согласился на это предложение.

– Это должно означать немедленное, полное и абсолютное восстановление судоходства через Ормузский пролив, а также ликвидацию ядерной угрозы со стороны Ирана. Учитывая эту просьбу, ради будущего блага мира, сохранения успешного и процветающего Ирана, я дал согласие отменить атаку при условии быстрого подписания соглашения, – сообщил Трамп.

Кроме того, американский президент подчеркнул, что Израиль тоже будет выполнять эти договоренности. Трамп призвал все стороны приступать к работе и реализовать этот шаг.

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