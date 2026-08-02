Трамп назвал условия для воздержания от новых ударов по Ирану
- Президент США Дональд Трамп заявил о готовности отменить военные удары по Ирану в случае быстрого подписания соглашения по прекращению его ядерной программы и разблокированию Ормузского пролива.
- По его словам, на такое решение он согласился после обращения стран Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп заявил, что воздержится от новых ударов по Ирану, если удастся быстро достичь соглашения об остановке ядерных амбиций Тегерана и возобновлении Ормузского пролива.
Об этом сообщает Reuters.
Трамп объяснил, при каких условиях США не будут бить по Ирану
По словам Трампа, США обладают полной готовностью к шагам против Ирана, которые предусматривают “такой масштаб военного террора, силы и могущества, которого не наблюдали с периода Второй мировой войны”.
В то же время он отметил, что Иран и другие государства Ближнего Востока обратились в США с просьбой отказаться от каких-либо ударов из-за согласования основных положений мирного соглашения. В ответ Трамп согласился на это предложение.
– Это должно означать немедленное, полное и абсолютное восстановление судоходства через Ормузский пролив, а также ликвидацию ядерной угрозы со стороны Ирана. Учитывая эту просьбу, ради будущего блага мира, сохранения успешного и процветающего Ирана, я дал согласие отменить атаку при условии быстрого подписания соглашения, – сообщил Трамп.
Кроме того, американский президент подчеркнул, что Израиль тоже будет выполнять эти договоренности. Трамп призвал все стороны приступать к работе и реализовать этот шаг.