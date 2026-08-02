Президент США Дональд Трамп заявив, що утримається від нових ударів по Ірану, якщо вдасться швидко досягти угоди про зупинення ядерних амбіцій Тегерану та відновлення Ормузької протоки.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп пояснив, за яких умов США не битимуть по Ірану

За словами Трампа, США мають повну готовність до кроків проти Ірану, які передбачають “такий масштаб військового терору, сили та могутності, якого не спостерігали з періоду Другої світової війни”.

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Водночас він зазначив, що Іран та інші держави Близького Сходу звернулися до США з проханням відмовитися від будь-яких ударів через узгодження основних положень мирної угоди. У відповідь Трамп погодився на цю пропозицію.

– Це має означати негайне, повне та абсолютне відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, а також ліквідацію ядерної загрози з боку Ірану. Зважаючи на це прохання, заради майбутнього блага світу, збереження успішного й квітучого Ірану, я дав згоду скасувати атаку за умови швидкого підписання угоди, – повідомив Трамп.

Крім цього, американський президент наголосив, що Ізраїль теж виконуватиме ці домовленості. Трамп закликав усі сторони приступати до роботи та реалізувати цей крок.

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